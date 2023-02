Депутат Светлана Журова передала слова жены Романа Костомарова о его состоянии: "Держимся"

Депутат Госдумы Светлана Журова передала последние слова супруги Романа Костомарова о его состоянии.

Депутат рассказала "МК", что в день рождения фигуриста написала его жене Оксане Домниной, чтобы поздравить спортсмена и выразить слова поддержки. Ответ был коротким.

"В день рождения Костомарова Оксана просто написала мне одно слово "Держимся". Без подробностей", — рассказала Журова.

Также депутат отметила, что нет смысла строить догадки относительно того, в каком сейчас состоянии находится Роман. О его состоянии никто не может знать наверняка, пока не расскажет лично Домнина.

