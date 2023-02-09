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Ангелина Вовк высказалась о политическом шоу "Вечер" Владимира Соловьёва

Шоу-бизнес

Народная артистка России Ангелина Вовк призналась, что в последнее время ей стали не интересные развлекательные телепередачи. Все чаще ведущая отдаёт предпочтение просмотру политических программ.

Ангелина Вовк высказалась о политическом шоу "Вечер" Владимира Соловьёва

"Мне симпатичен Владимир Соловьёв, хотя он и бывает резок", — приводит слова Вовк издание "Вечерняя Москва".

Ангелина Михайловна рассказала, что также смотрит "Большую игру" с Вячеславом Никоновым. Вовк отметила профессиональную работу коллеги. По её мнению, ведущий показывает себя как выдержанного и гибкого человека.

Артистка не скрыла и своего отношения к ситуации на Украине. Всех, кто участвует в СВО, ведущая считает настоящими героями, которые сражаются за Родину.

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Автор Анна Казарина
Анна Эдуардовна Казарина – журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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