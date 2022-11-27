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Вовк собралась на фронт с Хрюшей и Степашкой: Девочки и мальчики, остановитесь!

Шоу-бизнес

Бывшая ведущая программы "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк пообещала отправиться на СВО в компании Хрюши и Степашки.

Вовк собралась на фронт с Хрюшей и Степашкой: Девочки и мальчики, остановитесь!

Вовк объяснила, что готова на многое для того, чтобы остановить "ту сторону". Телеведущая надеется, что может повлиять на конфликт на Украине, обратившись к подросшей аудитории детской телепередачи.

"Я им тоже сказки читала, вдруг меня услышат. Мне кажется, когда зазвучала бы музыка и они услышали мой голос, я бы им сказала: здравствуйте, девочки и мальчики, остановитесь, что вы делаете?" — сказала Вовк.

Её собеседник Борис Корчевников поддержал порыв телеведущей, напомнив про 8 лет страданий жителей Донбасса.

Ранее Ангелина Вовк призвала Максима Галкина* отправиться на фронт воевать в рядах ВСУ.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор: Елена Былкина
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