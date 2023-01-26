Гимнастка Ляйсан Утяшева заявила о начале карьеры певицы

Гимнастка Ляйсан Утяшева после завершения спортивной карьеры нашла себя в роли телеведущей и танцах. Однако на этом спортсменка решила не останавливаться и подалась в певицы.

Утяшева сообщила подписчикам в Сети, что скоро выйдет клип на её первую песню. На видео гимнастка предстала в облегающем платье красного цвета с откровенным декольте.

"Записываем мой первый клип на мою первую песню. Я, конечно, очень переживаю…" — сказала телеведущая.

Поклонники артистки отметили, что Утяшева начала часто демонстрировать глубокое декольте, предположив, что она сделала операцию по увеличению груди.

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