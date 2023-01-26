Стало известно местонахождение уехавшей из России певицы Ани Лорак

Стало известно, куда уехала певица Ани Лорак.

Как сообщает Teleprogramma. pro, певица Ани Лорак, уроженка Украины, которая известна как на родине, так и в России, в настоящее время находится на испанском Тенерифе, где накануне дала благотворительный акустический концерт в поддержку соотечественников. Предположительно, вместе со знаменитостью находится её новый избранник Исаак Виджараку.

По словам Ани Лорак, вырученные средства за билеты на концерт пойдут на помощь пострадавшим.

В декабре певица ещё была в России, где провела ряд выступлений на частных мероприятиях. После исполнительница уехала из страны.

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