Стало известно, куда уехала певица Ани Лорак.
Как сообщает Teleprogramma. pro, певица Ани Лорак, уроженка Украины, которая известна как на родине, так и в России, в настоящее время находится на испанском Тенерифе, где накануне дала благотворительный акустический концерт в поддержку соотечественников. Предположительно, вместе со знаменитостью находится её новый избранник Исаак Виджараку.
По словам Ани Лорак, вырученные средства за билеты на концерт пойдут на помощь пострадавшим.
В декабре певица ещё была в России, где провела ряд выступлений на частных мероприятиях. После исполнительница уехала из страны.
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