Валерия рассказала о последнем желании тяжелобольного Иосифа Пригожина

Певица Валерия в новом выпуске шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой рассказала, как однажды чуть не потеряла своего мужа из-за болезни.

По словам певицы, однажды она чуть не потеряла своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина. Валерия рассказала, что недавно у Пригожина были выявлены серьёзные проблемы со здоровьем, которые к тому же усугубил коронавирус. В этой связи продюсеру назначили несколько курсов лечения гормональными препаратами.

В период прохождения лечения Пригожин сильно падал духом, поделилась Валерия. Более того, её супруг даже начал готовиться к своей скорой смерти. Исполнительница заметила, что в такой непростой ситуации мужчина думал о своей жене.

"Ты знаешь, если я умру, ты замуж официально не выходи — обманут, обдерут как липку", — вспоминает слова Иосифа Пригожина Валерия.

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