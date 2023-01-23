Бывшая солистка "Стрелок" Любомская пострадала во время суда с Волочковой

Певица Екатерина Любомская в эфире шоу "Звёзды сошлись" заявила о том, что балерина Анастасия Волочкова довела её до микроинсульта. Бывшая солистка группы "Стрелки" отметила, что судебные тяжбы между ними сильно сказались на здоровье артистки.

Между представительницами шоу-бизнеса судебный процесс длился с марта по август. Во время одного из заседаний певица почувствовала себя плохо, а позже выяснилось, что у неё произошёл микроинсульт. Любомская рассказала, экс-прима Большого театра должна ей 350 000 рублей из-за оскорблений.

"На ключевое заседание пришла моя оппонентка, на протяжении получаса я сидела и слушала какие-то умозаключения обо мне. И я обратила внимание, что меня перекосило. У меня левая часть внешне, наверное, деформировалась, и я не чувствовала ее", — подчеркнула певица.

Врач объяснил, что у Любомской произошёл гипертонический криз, за которым последовало временное нарушение мозгового кровообращения.

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