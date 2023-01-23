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Бывшая солистка "Стрелок" Любомская пострадала во время суда с Волочковой

Шоу-бизнес

Певица Екатерина Любомская в эфире шоу "Звёзды сошлись" заявила о том, что балерина Анастасия Волочкова довела её до микроинсульта. Бывшая солистка группы "Стрелки" отметила, что судебные тяжбы между ними сильно сказались на здоровье артистки.

Бывшая солистка "Стрелок" Любомская пострадала во время суда с Волочковой

Между представительницами шоу-бизнеса судебный процесс длился с марта по август. Во время одного из заседаний певица почувствовала себя плохо, а позже выяснилось, что у неё произошёл микроинсульт. Любомская рассказала, экс-прима Большого театра должна ей 350 000 рублей из-за оскорблений.

"На ключевое заседание пришла моя оппонентка, на протяжении получаса я сидела и слушала какие-то умозаключения обо мне. И я обратила внимание, что меня перекосило. У меня левая часть внешне, наверное, деформировалась, и я не чувствовала ее", — подчеркнула певица.

Врач объяснил, что у Любомской произошёл гипертонический криз, за которым последовало временное нарушение мозгового кровообращения.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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