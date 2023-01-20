Подключенный к ИВЛ фигурист Роман Костомаров находится в медикаментозной коме

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает находиться в медикаментозной коме.

Источник в больнице, куда Костомаров поступил ещё 10 января, заявил изданию StarHit, что спортсмена отключили от аппарата ЭКМО. Однако дышать самостоятельно Роман пока не может, поэтому продолжает находиться на ИВЛ.

Состояние фигуриста оценивается как тяжёлое. Костомарова лечат антибиотиками, миорелаксантами и вазопрессорами.

Спортсмен обратился к врачам самостоятельно. Ночью он почувствовал сильное недомогание. В клинике его практически сразу поместили в реанимацию, диагностировав пневмонию и сепсис.

Известно, что анализы фигуриста на грипп и COVID-19 при поступлении в больницу дали отрицательный результат.

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