Уехавшая из РФ Ингеборга Дапкунайте увела чужого мужа и родила в 53 года

Советская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте не рассказывает подробности своей личной жизни. Однако известно, что артистка была замужем три раза и родила в 53 года.

В 50 лет она вышла замуж за 38-летнего адвоката Дмитрия Ямпольского. Молодой муж ушёл к Дапкунайте от Олеси Поташинской, которая делала всё, чтобы сохранить брак, но у неё не получилось. Третий брак литовской актрисы продлился всего пять лет.

В 2017 году Дапкунайте стала матерью. Общественность сомневалась, что артистка сама могла родить ребёнка в 53 года. Некоторые высказывали догадки о том, что актриса воспользовалась услугами суррогатного материнства.

Ингеборга Дапкунайте до сих пор не сообщила, кто является отцом её сына Алекса.

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