Вдова актёра Абдулова Юлия Мешина завела отношения с личным водителем

Актёра Александра Абдулова не стало 15 лет назад. Вдова артиста Юлия Мешина посетила могилу супруга в сопровождении дочери Евгении и мужчины, который поддерживал её за руку и ухаживал.

После смерти мужа Мешина не распространяется о своей личной жизни и не посещает светские мероприятия. Однако соседи вдовы сообщают, что незнакомец, которого часто видят в компании Мешиной это личный водитель. Мужчина часто остаётся с ней на даче и присутствует рядом на важных мероприятиях.

Пользователи Сети предположили, что вдову Абдулова и водителя уже давно связывают романтические отношения. Однако Мешина отказывается комментировать данные догадки общественности.

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