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Анастасия Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о романе с американским актером Джимом Керри на шоу "Злые языки".

Анастасия Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

По словам Волочковой, в прошлом Джим Керри прилетел из США, чтобы посетить ее выступление в постановке "Жезель" в Большом театре. На тот момент балерина встречалась с Сулейманом Керимовым, но несмотря на это решила провести для американского актера небольшую экскурсию по Москве. На тот момент Анастасия не могла общаться с Керри очень близко, хотя он ей всегда нравился.

"Это серьезная любовь моей жизни. Он мне очень-очень нравился. Если с Сулейманом была реальная любовь, то Джим Керри — это прекрасные романтические отношения", — призналась Волочкова.

После расставания с Керимовым Анастасия Волочкова смогла начать встречаться с Джимом Керри.

"У меня были гастроли в Америке. Джим прилетел, и вот тогда мы уже с ним начали близко общаться", — рассказала балерина.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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