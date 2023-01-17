SHAMAN опубликовал видео, где он опустился на колени перед жителями Луганска

Российский певец SHAMAN после концерта в Донбассе поделился с общественностью эмоциями от выступления перед местными жителями и участниками спецоперации. В Telegram-канале"НЕОПРА, БЛИН!" появилось видео, где Дронов после концерта общается с бойцами и раздаёт автографы, фотографируется с желающими.

"Восхищён отвагой и мужеством жителей этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слёз радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявших своё право говорить: Я — русский", — поделился эмоциями после концерта SHAMAN.

Ранее певец сообщал, что подготовка к мероприятию длилась несколько месяцев. Также артист заявил, что для него большая честь посетить местных жителей Мариуполя и Луганска, лично поговорить с солдатами и поддержать их.

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