Ведущие конкурса "Мисс Вселенная" дважды не смогли произнести слово "Кыргызстан"

Нынешний конкурс красоты "Мисс Вселенная" запомнился ещё и конфузом, в который попали ведущие сего мероприятия. Они дважды перепутали название Киргизии, которую представляла победительница республиканского конкурса красоты "Мисс Кыргызстан — 2021" 18-летняя Алтынай Ботоярова.

Организаторы конкурса вынуждены были опубликовать в соцсетях специальное заявление, в котором сначала сообщили о своей гордости на тот счёт, что предоставляют "женщинам платформу для демонстрации своей культуры миру".

А затем принесли свои извинения за то, что "наша команда" не смогла правильно произнести название страны — Кыргызстан. И пообещали "стать лучше".

Сама Алтынай Ботоярова сообщила, что ошибка была допущена даже не дважды, а четырежды. Девушка рассказала, что её четыре раза назвали представительницей Казахстана.

Она заявила, что благодарна организаторам конкурса за признание ошибки и извинения. По словам Ботояровой, тем самым они доказали высокий уровень своего профессионализма.

Победительницей конкурса стала участница из США Р'Бонни Габриэл. Звание вице-мисс получила представительница Венесуэлы Аманда Дудамель.

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