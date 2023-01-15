Латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал журналистам, в каком случае он закончит свою карьеру. Он отметил, что покинет сцену тогда, когда придёт время, и по причинам плохого состояния здоровья он не сможет это делать. Маэстро считает, что уходить надо с достоинством, а пребывать на публике, которой тебя жалко, — не его выбор.
"Если мне ещё удастся работать с публикой, то буду. Но как только я начинаю качаться, нести чушь или контроль над тем, что я делаю на сцене, то сам прекращу своё выступление. Это будет логическим завершением моей карьеры", — приводит слова композитора argumenti.ru.
Паулс рад, что смог радовать поклонников так много лет. Но однажды придётся попрощаться, заключил он.
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