Певец Филипп Киркоров пожалел о съёмках в фильме вместе с Владимиром Зеленским

Российский певец Филипп Киркоров на выступлении в Дубае заявил о том, что жалеет о совместных съёмках с Владимиром Зеленским. Артист дал большой концерт, в котором участвовала Волга Король.

Во время выступления певцы вместе спели композицию "Роза чайная". А после этого Киркоров обратился к залу и напомнил, что они с Волгой давно знакомы и принимали участие в съёмках фильма "Любовь в большом городе", где также снимался будущий президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы с Волгой прошли огонь и воду, снимались вместе в фильме с будущим президентом… не нашей страны. Но мы уже тысячу раз об этом пожалели!" — заявил артист со сцены.

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