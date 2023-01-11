Пианистка Лисица на выступлении в Донбассе осудила запрет русской культуры на Украине

Известная пианистка Валентина Лисица после выступления в Геническе Херсонской области, приуроченному к 150-летию композитора Сергея Рахманинова, высказалась об отмене российской культуры на Западе.

Лисица родилась в Киеве, но в 1991 году переехала в США. Пианистка ведёт свой канал на YouTube и с 2015 года регулярно приезжает с концертами на Донбасс.

На пресс-конференции после мероприятия Лисица заявила, что не понимает почему Украина насмехается над артистами и требует отметить русскую культуру.

"Когда мы выступаем здесь и играем Рахманинова, та сторона язвительно пишет, что вот, играют Рахманинова и они думают, что это очень смешно, что в военное время для людей, многие из которых потеряли свои дома, устраивают концерты… В нынешнее время людям тяжело по обе стороны Днепра. Здесь мы отмечаем годовщину Рахманинова, а там сплошные проблемы, но они ещё и насмехаются официально, и ещё говорят, что Рахманинова и Чайковского нужно отменять", — сказала Валентина Лисица.

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