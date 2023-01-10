Российская актриса Елена Проклова была госпитализирована в Москве.
Как уточнила сама артистка в беседе с Telegram-каналом "Звездач", причиной госпитализации стал сложный перелом ноги, который она получила во время репетиции в Крыму.
"Я сейчас лежу в Боткинской больнице, у меня сломана нога", — рассказала Проклова.
Артистка поведала, что во время репетиции в Крыму нечаянно подвернула ногу. Сделанный на следующий день рентгеновский снимок показал наличие сложного перелома.
Тем не менее Проклова не стала отказываться от запланированных спектаклей в пяти городах, однако будет принимать в них участие с загипсованной ногой.
"Далее меня положили в больницу, сделали операцию, было хирургическое вмешательство, поставили пластину. Но обещали, что скоро буду в строю", — добавила Проклова.
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