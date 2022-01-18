Госпитализированная с инсультом Проклова о своём самочувствии: "Шатает и тошнит"

Елена Проклова счастлива, что инсульт не приковал её к постели. Актрису спасли от паралича, однако теперь ей потребуется длительное восстановление.

Заслуженная артистка РСФСР госпитализирована с инсультом. Звезда отечественного кинематографа благодарит Бога за то, что поражение мозга не затронуло жизненно важные системы организма. Движение и речь актрисы не пострадали. Нарушение кровообращения обнаружили только в мозжечке. Пострадал вестибулярный аппарат знаменитости.

"Больше всего боялась стать "овощем", обузой для близких. Меня всё время шатает и тошнит — отвратительно", — посетовала Елена Игоревна в беседе с телеведущим "Пусть говорят" Дмитрием Борисовым.

68-летняя актриса не теряет надежды вернуться к привычному образу жизни и к работе. Проклова считает, что на её организме негативно сказалось сильное переутомление и неблагоприятные погодные условия. Заслуженная артистка РСФСР назвала себя метеозависимой.

"Думаю, ещё месяц-полтора и я выйду на сцену, о чём я мечтаю. А сейчас работаю, знаете, здоровье — это работа", — объяснила актриса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.