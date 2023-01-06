Baza: Никиту Михалкова перевели в реанимацию

Никита Михалков находится в реанимации одной из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

Канал отмечает, что известный режиссёр был переведён в реанимацию накануне из 67-й больницы в тяжёлом состоянии.

О том, что у Михалкова диагностирована пневмония на фоне коронавируса, Baza сообщала вчера. Однако позже его пресс-секретарь это опровергла. Она заявила, что у режиссёра грипп и он действительно госпитализирован.

Добавим, Telegram-канал Mash также утверждает, что заболел режиссёр за два дня до госпитализации, а вчера его состояние ухудшилось. Сейчас он якобы переведён в "ковидную" больницу.

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