Известный российский режиссёр Никита Михалков находится в тяжёлом состоянии. Он госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает "База".
По информации Telegram-канала, 77-летнего режиссёра изначально госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу (ГКБ) № 67.
Однако позже врачами было принято решение перевезти Михалкова в другое медицинское учреждение с помощью реанимационной бригады.
У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония, его состояние оценивают как тяжёлое, пишет База.
Добавим, других подробностей об этом пока нет.
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