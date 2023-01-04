Королевский биограф Ходжсон: принцесса Диана врала о чувствах к принцу

Королевский биограф Говард Ходжсон заявил, что принцесса Диана нагло врала о чувствах к принцу Чарльзу.

Автор книги "Чарльз: человек, который станет королем" уверен, что леди Ди вовсе не та, за кого её все принимают. Образ принцессы Дианы ассоциируется с милосердием и неразделённой любовью. При жизни Спенсер делилась подробностями знакомства с принцем. По её словам, Чарльз ей совсем не понравился в первую встречу. После развода Диана рассказывала, как ей было сложно бороться с любовницей Чарльза Камиллой.

"В браке нас было трое, а я не люблю толпы", — сказала Диана в одном из интервью.

Ходжсон же заявляет, что Диана мечтала женить на себе наследного принца. По его словам, девушка пропускала уроки ради того, чтобы присутствовать на встречах её сестры Сары и Чарльза. Биограф полагает, что леди Ди специально создала образ Золушки, которая нашла своего принца. Таким образом, по мнению Ходжсона, Диана хотела предстать в более выгодном свете.

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