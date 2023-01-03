Депутат Лантратова: Меладзе дискредитировал себя, аншлагов на его концертах уже не будет

Исполнитель Валерий Меладзе, поддержав националистический лозунг Украины во время концерта в Дубае, дискредитировал себя в глазах общественности. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она отметила в интервью "Лайфу", что певец, прошептавший "Героям слава!" после фразы его поклонника "Слава Украине", продолжает зарабатывать деньги в РФ. Депутат призвала задуматься над этим инцидентом.

"Своими высказываниями некоторые артисты сами себя дискредитируют в глазах российской общественности. Аншлагов на их концертах уже не будет", — считает депутат.

Ранее политик Сергей Миронов, комментируя поведение Меладзе, потребовал лишить заслуженного артиста РФ всех наград. По его мнению, певец "сидит на двух стульях", пытаясь "урвать" со всех сторон.