Исполнитель Валерий Меладзе, поддержав националистический лозунг Украины во время концерта в Дубае, дискредитировал себя в глазах общественности. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Она отметила в интервью "Лайфу", что певец, прошептавший "Героям слава!" после фразы его поклонника "Слава Украине", продолжает зарабатывать деньги в РФ. Депутат призвала задуматься над этим инцидентом.
"Своими высказываниями некоторые артисты сами себя дискредитируют в глазах российской общественности. Аншлагов на их концертах уже не будет", — считает депутат.
Ранее политик Сергей Миронов, комментируя поведение Меладзе, потребовал лишить заслуженного артиста РФ всех наград. По его мнению, певец "сидит на двух стульях", пытаясь "урвать" со всех сторон.
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