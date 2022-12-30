Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил о том, что в скором времени ещё одна звёзда эмигрирует из России. Политик активно ведёт социальные Сети и не скрывает своего отношения к сбежавшим знаменитостям.
Худяков сообщил, что в ближайшее время, такая же большая звёзда как Пугачёва, продаст свою недвижимость и уедет в Сербию. Однако раскрывать имя и подробности сделки политик не стал.
"Готовится крупная сделка ещё одна — и после её закрытия, нас ждут интересные события, конечно же", — написал Худяков.
Также бывший депутат поделился радостными эмоциями по поводу того, что замок Примадонны в деревне Грязи сняли с продажи.
"Пусть стоит на территории России памятником стяжательству и безвкусице артистов", — написал Роман ХУдяков.
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