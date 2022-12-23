Продюсер Дзюник возмутился словами Наргиз о депортации: "Кто будет там плакать по ней?"

По мнению музыкального продюсера Леонида Дзюника, певица Наргиз Закирова очень сильно преувеличила, рассказывая о своём изгнании из России после известия о депортации.

Продюсер заверил, что из-за отсутствия Наргиз в России точно никто убиваться не будет.

"Ну кто будет там плакать по ней? Кому она упала? У нас из-за Пугачевой не плакали, а тут из-за Наргиз. Скорее всего, плакать будут от счастья те организаторы, которым она выносила мозги", — сказал Дзюник в беседе с Blitz.

Продюсер добавил, что во всей истории с певицей вообще много лжи.

Российские власти приняли решение депортировать Наргиз Закирову из России на родину, в Узбекистан, из-за негативных высказываний артистки о спецоперации на Украине. Теперь она не может въезжать на территорию РФ в течение 50 лет.

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