Певица Наргиз Закирова недовольна своей депортацией из России на 50 лет

Певица Наргиз Закирова впервые прокомментировала свою депортацию из России. Артистка на протяжении многих лет зарабатывала себе состояние на российских слушателях.

После начала спецоперации на Украине певица неоднократно высказывалась против проведения СВО, а также критиковала власть страны.

Закирова в YouTube-шоу MYDAY TV заявила: о запрете на въезд в Россию, она узнала от сотрудников пограничного контроля, которые долго извинялись перед ней и просили сделать фото.

"Они говорят, чуть ли не плача: "Мы очень извиняемся, вам въезд запрещён на 50 лет". Я говорю: "А на каком основании?" Ну, окей, ладно, это же не вы. А они: "Простите, извините, можно с вами сфотографироваться?" — рассказала Наргиз.

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