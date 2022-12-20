Малинин подпортил карьеру родному сыну Никите: "На детях артистов природа отдыхает"

В 2003 году сердца девушек покорил молодой певец Никита Малинин, который исполнил лирическую песню "Котёнок" на шоу "Фабрика звёзд".

Никита стал победителем 3 сезона, и многие пророчили ему большое будущее. Зрители полагали, что артисту поможет прославленный отец Александр Малинин. Однако что-то пошло не так, и Никита Малинин не сыскал популярности, как, например, победители первого сезона "Фабрики звёзд" группа "Корни".

По мнению продюсера Павла Рудченко, популярность Малинина младшего угасла из-за неудачного продюсирования и менеджмента. Также он обратил внимание на то, что дети известных артистов всегда страдают из-за сравнивания с популярными родственниками. Рудченко напомнил, что с такой ситуацией столкнулся Родион Газманов, сын Олега Газманова.

"Как говорят, на детях артистов природа отдыхает, и все пытаются через этот шаблон отфильтровать людей", — сказал Рудченко в беседе с порталом BLITZ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.