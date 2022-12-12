Стало известно, чем занимается живущая за границей Устинья Малинина

Дочь российского певца Александра Малинина, Устинья пошла по стопам отца и активно занимается вокалом. Стоит отметить, что 22-летняя наследница артиста уже давно проживает за границей и не часто приезжает в Россию.

Устинья Малинина занимается пением с лучшими преподавателями столицы Великобритании. Своими успехами девушка с радостью делиться в социальной сети с подписчиками, которые отмечают явный талант у дочери известного певца.

К слову, звездная наследница для отдыха также выбирает европейское направление и самые люксовые курорты, а не родную страну отца. На это, по словам Устиньи, влияет ее любовь к путешествию по миру.

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