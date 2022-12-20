Певица Пугачёва после побега в Израиль прекратила общение с композитором Зацепиным

Сбежавшая из России в Израиль Алла Пугачёва постепенно прекращает общение со старыми друзьями. Примадонна после отъезда из страны разорвала все связи с легендарным композитором Александром Зацепиным.

Советский писатель сочинил для Аллы Борисовны песни, которые потом стали хитами. Знаменитостей долгое время связывало сотрудничество и дружба, передаёт портал TVCenter. RU. Правда, отношения двух талантливых людей испытание временем не прошли — между ними ни сотрудничества, ни общения.

"Мы с Аллой Борисовной уже давно не общаемся. Нас ничего не связывает, не о чем общаться. Хотя она и пела когда-то мои песни. Может быть, они ее и прославили, но я об этом не думал", — рассказал Зацепин.

Примадонна после февральских событий на Украине старалась отмалчиваться и держалась в стороне. Но вскоре забрала детей и улетела к мужу в Израиль.

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