Экс-супруг Заворотнюк Шварцкопф сообщил, что в её семье уже умирали от рака

Российская актриса Анастасия Заворотнюк более трёх лет борется с раком мозга. О страшном диагнозе стало известно в 2019 году, почти сразу после рождения ребенка от фигуриста Петра Чернышова.

После этого в сети возникали разные версии возникновения у 51-летней Заворотнюк страшной болезни. Однако бывший супруг Анастасии Олаф Шварцкопф рассказал журналистам о том, что в семье Заворотнюк от онкологии скончался дедушка, поэтому онкологию у актрисы могла спровоцировать генетическая предрасположенность и проведение процедуры ЭКО.

Стоит отметить, что семья Анастасии отказалась от финансовой помощи благотворительных фондов и знаменитых друзей. На данный момент о состоянии здоровья Заворотнюк ничего не известно, лишь то, что актриса находится дома в поселке Крёкшино.

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