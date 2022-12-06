Программа "Пусть говорят" возвращается на Первый канал с мистической темой

Рейтинговую программу "Пусть говорят", эфиры которой были приостановлены после начала СВО, возвращают на экраны.

Зрители смогут увидеть передачу уже 6 декабря. Новый выпуск посвящён инопланетянам и другим мистическим темам. Авторы шоу попытаются заглянуть в будущее, стараясь предсказать судьбу человечества.

Шоу по-прежнему будет вести Дмитрий Борисов.

"Узнаем, поддерживают ли учёные Илона Маска, который на саммите G20 заявил, что землянам уже пора готовиться ко встрече с инопланетянами. Услышим тех, кто готовил тайные отряды людей со сверхспособностями, которые были на службе у Советского Союза и в США", — цитирует слова представителей канала издание "Подъём".

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