Соловьёв восхитился патриотизмом Ольги Бузовой и раскритиковал Собчак

Тележурналист Владимир Соловьёв жёстоко раскритиковал Ксению Собчак и назвал её "трусливым, цокающим созданием" из-за предательства родины. Ольга Бузова, в отличие от своей коллеги по "Дому-2", ничего не боится, отметил ведущий.

"Бузова окончательно убрала Собчак как стоящую. Просто нет никакой Собчак", — заявил он в своей программе на канале "Россия 1".

Певица приехала в Донецк, где раздавала гуманитарную помощь, которую купила на свои деньги, напомнил Соловьёв. Он порекомендовал другим представителям шоу-бизнеса брать пример с артистки.

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