Актриса с Украины Денисенко разорвала отношения с российскими коллегами

Украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко на протяжении длительного времени снималась в проектах с российскими артистами. Однако её не устроила поддержка коллег после начала спецоперации, поэтому все отношения были разорваны.

Денисенко призналась, что в конце февраля писала своим знакомым из России, но ей отвечали: "Всё будет хорошо". Один из артистов пожелал, чтобы "их берёг Бог".

Украинская актриса заявила, что отныне российских знаменитостей больше не будут приглашать на съёмочные площадки Незалежной.

"Будете сидеть у себя в Москве", — сказала Денисенко в интервью YouTube-каналу "ЖВЛ" и показала в камеру фигу.

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