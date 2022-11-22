Бузова: "Вот реально родила бы от Серёжи Лазарева!"

Телеведущая Ольга Бузова откровенно призналась, что хотела бы родить ребёнка от певца Сергея Лазарева.

Ольга Бузова часто отвечает на вопросы своих подписчиков. Недавно один из поклонников поинтересовался, от кого бы из российских звёзд хотела бы родить телеведущая. Бузова решила ответить на вопрос и опубликовала фотографию с отдыха. На ней Ольга позирует вместе с певцом Сергеем Лазаревым.

Бузова отметила, что Лазарев не только умный и талантливый, но ещё и "отец с опытом" поэтому она бы родила от него.

"Вы не поверите! Вот реально родила бы от Серёжи Лазарева! Он и умный, и талантливый, и отец с опытом. Очень красивый. Эх…" — написала Бузова.