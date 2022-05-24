Бузова похвалила стиль своих постов: "У меня очень красивый слог"

Певица и ведущая Ольга Бузова напомнила всем о своём таланте писателя в ходе презентации издания The Voice.

Теледива упомянула, что в своё время работала главным редактором журнала "Дом-2", и с тех пор большое внимание уделяет написанию постов в своих соцсетях.

"У меня очень красивый слог, когда я пишу. Вы можете даже обратить внимание по моим постам. Я люблю прям писать. У меня такой стиль а-ля Толстой", — откровенничала Бузова, слова которой приводит kp. ru.

Певица подчеркнула, что все посты для своих соцсетей пишет сама.

"Кстати, пишу я намного лучше, чем говорю. Потому что я спокойна, я сосредоточена, я сама в себе", — добавила звезда.

Помимо работы редактором журнала "Дома-2", певица успела написать пять книг, в которых она затронула не только тему личных отношений, но и красоты, стиля и спорта.