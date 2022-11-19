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Noize MC* в непечатных выражениях отреагировал на признание его иноагентом

Шоу-бизнес

Музыкант Noize MC* крайне резко высказался о включении своего имени в реестр иностранных агентов.

Noize MC* в непечатных выражениях отреагировал на признание его иноагентом

Певец Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC*, опубликовал в своём микроблоге снимок, на котором он смотрит на электронное табло, сообщающем о его новом статусе.

Свой пост он начинает вполне законопослушно, публикуя начало так называемой плашки, предупреждающей о том, что "данное сообщение (материал) создано…". Далее в публикации нет почти ни одного приличного слова, кроме словосочетания "Первый канал".

18 ноября статус иноагентов, действующих в интересах Украины, получили блогеры Ирина Шихман**, Михаил Светов***, журналисты и правозащитники.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.

*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.

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Автор: Елена Былкина
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