Список иностранных агентов пополнился новыми именами. В "чёрный список" внесли блогеров Ирину Шихман* и Михаила Светова*, музыканта Noize MС*, журналистов и правозащитников.
Традиционно в пятницу в России узнали имена новых иноагентов. Самыми известными среди признанных иностранными агентами людьми оказались журналистка Ирина Шихман, блогер и политик Михаил Светов, Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC. В списке значится, что все они действуют в пользу Украины.
Noize MC ещё в начале СВО провёл антивоенный концерт за рубежом в компании Елизаветы Гырдымовой (певицы Монеточки).
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва в Израиле собрала вокруг себя Семёна Слепакова, Максима Виторгана, Михаила Шаца, Noize MC и группу Little Big.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.
*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.
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