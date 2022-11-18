В РФ пополнили список иноагентов: Noize MC*, Ирина Шихман**, Михаил Светов***

Список иностранных агентов пополнился новыми именами. В "чёрный список" внесли блогеров Ирину Шихман* и Михаила Светова*, музыканта Noize MС*, журналистов и правозащитников.

Традиционно в пятницу в России узнали имена новых иноагентов. Самыми известными среди признанных иностранными агентами людьми оказались журналистка Ирина Шихман, блогер и политик Михаил Светов, Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC. В списке значится, что все они действуют в пользу Украины.

Noize MC ещё в начале СВО провёл антивоенный концерт за рубежом в компании Елизаветы Гырдымовой (певицы Монеточки).

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва в Израиле собрала вокруг себя Семёна Слепакова, Максима Виторгана, Михаила Шаца, Noize MC и группу Little Big.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.

*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.