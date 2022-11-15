Писатель Захар Прилепин объяснил, за что американского актёра Джима Керри подвергли санкциям в России.
Знаменитый голливудский актёр Джим Керри, родившийся в Канаде, пополнил санкционный список РФ. Ему запретили появляться на территории Российской Федерации.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захар Прилепин рассказал биографию звезды Голливуда и перечислил фильмы, в которых снимался Джимм Керри: "Маска", "Кабельщик", "Лжец-Лжец", "Шоу Трумана", "Брюс Всемогущий".
Провинился Керри перед Россией тем, что разместил в социальных сетях изображение разорванного в клочья медведя на фоне украинского флага.
"У меня разрывается сердце, когда я вижу, как невинные люди (особенно дети) подвергаются опасности из-за очередного большого придурка из политики. Остерегайтесь тех, кого не любят", — написал Керри в своём посте.
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