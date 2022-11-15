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Прилепин о санкциях РФ против Джима Керри: опубликовал разорванного медведя

Шоу-бизнес

Писатель Захар Прилепин объяснил, за что американского актёра Джима Керри подвергли санкциям в России.

Прилепин о санкциях РФ против Джима Керри: опубликовал разорванного медведя

Знаменитый голливудский актёр Джим Керри, родившийся в Канаде, пополнил санкционный список РФ. Ему запретили появляться на территории Российской Федерации.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захар Прилепин рассказал биографию звезды Голливуда и перечислил фильмы, в которых снимался Джимм Керри:  "Маска", "Кабельщик", "Лжец-Лжец", "Шоу Трумана", "Брюс Всемогущий".

Провинился Керри перед Россией тем, что разместил в социальных сетях изображение разорванного в клочья медведя на фоне украинского флага.

"У меня разрывается сердце, когда я вижу, как невинные люди (особенно дети) подвергаются опасности из-за очередного большого придурка из политики. Остерегайтесь тех, кого не любят", — написал Керри в своём посте.

 

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Автор: Елена Былкина
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