Актёр Джим Керри и внук Бандеры* попали в санкционный список МИД РФ

Россия внесла в санкционный список 100 граждан Канады, в том числе актёра Джима Керри и журналиста, внука украинского националиста Степана Бандеры*, сообщает МИД РФ.

По данным ведомства, санкции вводятся в ответ на аналогичные меры, принимаемые русофобским режимом премьер-министра Джастина Трюдо в отношении российских политиков, депутатов, журналистов, деятелей культуры и остальных лиц, неугодных Канаде.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало чёрный список, состоящий их 100 фамилий, среди которых — известный голливудский актёр Джим Керри. Всем этим лицам запрещён въезд в Россию.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).