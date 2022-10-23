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Симоньян: высказывание Красовского о том, что надо топить детей "омерзительно"

Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян назвала высказывание Антона Красовского о том, что надо топить детей, "диким и омерзительным".

Симоньян прокомментировала слова Красовского, которые он сказал в эфире телеканала RT. Журналист заявил, что детей, которые говорят, что "москали оккупировали Украину", нужно топить. Симоньян написала, что RT прекращает сотрудничество с Красовским.

"Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь", — заявила Симоньян.

Также она пожелала всем детям, чтобы всё происходящее как можно быстрее закончилось, и они могли бы снова начать жить в спокойствии.

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Автор: Юлиана Смирнова
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