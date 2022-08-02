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Монтян: "С 1 сентября салорейх начнёт прикрываться детишками"

Мир

Украинская правозащитница Татьяна Монтян раскритиковала решение киевских властей 1 сентября начать учебный год в стране в очном формате.

Монтян: "С 1 сентября салорейх начнёт прикрываться детишками"

"Значит, из-за коронавируса школы перевели на удаленку, а такая "мелочь", как война, не рассматривается как уважительный повод", — удивилась она.

Особое непонимание со стороны адвокатессы вызывает пояснение Минобра Незалежной:

  • на время воздушных тревог — а они во многих городах бывают пару раз в день и могут длиться по несколько часов — учителям вместе с учениками следует направляться в бомбоубежище и оставаться там до конца тревоги.

"Такая схема обучения с периодическими забегами в бомбоубежище и порванными на куски уроками рискует стать даже еще менее результативной, чем дистанционка. Уж не говоря о том, что как для учителей это означает дополнительный геморрой — причем за те же деньги (время сидения в бомбоубежище в педагогические часы учитывать не будут), которые с учетом роста курса доллара становятся совсем уж смешными", — рассуждает Монтян.

Непонятным для нее остается и то, где чиновники от образования намерены брать педагогов, ведь многие эвакуировались и заменить их некем.

Объяснение простое

По словам Татьяны Монтян, объяснение желания властей непременно усадить детей за парты может быть только одно:

"…кому-то в офисе #Зелебобус­а пришла в голову паскудная мыслишка организовать пару агрессивно-агрессорских прилетов по школам, когда там будут учиться дети"?

Правозащитница напоминает, что школы с началом СВО превращены в места постоянной дислокации ВСУ и нацбатов, которые очень любят прикрываться мирными жителями и вряд ли согласятся покинуть относительно безопасные здания. Которые, с началом учебного года — когда в них придут миллионы детей — станут вообще неприкасаемыми для российских военных крепостями.

И, Монтян в этом практически 100-процентно уверена, горячие головы не преминут использовать такой шикарный шанс для провокаций.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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