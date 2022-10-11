"Голубые огоньки" в любом случае останутся в эфире новогодних телепрограмм, заверил россиян телепродюсер Дмитрий Ашуров.
Из-за тревожной обстановки в стране, связанной с проведением СВО, в некоторых регионах уже отказались от массовых мероприятий и праздничных гуляний в новогодние праздники. И на этом фоне многих россиян волнует вопрос: а что же будут показывать по телевизору в новогоднюю ночь? Кто из популярных артистов порадует своим появлением в эфире?
Зрителей успокоил ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров. Он рассказал, что новогодняя сетка на федеральных каналах будет "забита" новогодними программами. А традиционные "Голубые огоньки" останутся в эфире в любом случае. Правда, шоу теперь будут сниматься не с таким размахом, как раньше.
"Может, не в таком стандарте, как было в прошлые годы — не так масштабно, не так празднично. Всё должно быть актуально", — пояснил он в интервью изданию BLITZ+.
В частности, уточнил продюсер, вряд ли стоит ожидать появления на экранах тех звёзд, которые осудили проводимую Россией спецоперацию и уехали из страны.
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