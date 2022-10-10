Новый год под вопросом: генерал Мороз ушёл на фронт

Несмотря на все перипетии нашего сложного и бурного времени, календарь бесстрастно отсчитывает дни, оставшиеся до Нового года-2023. Каким он будет?

Традиция уже казалась незыблемой: ёлка, мандарины, шампанское, оливье и новогоднее обращение президента, напоминающего нам о вызовах и трудностях, с которыми пришлось столкнуться стране в уходящем году. Однако начавшаяся 24 февраля российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины внесла свои суровые коррективы. Справедливо будет отметить, что с такими вызовами и трудностями наша страна не сталкивалась уже давно.

"Русь, проснись!"

Часть нашего общества практически сразу включилась в мобилизационный режим "всё для фронта, всё для победы". Как правило, это те, кто близко к сердцу принимал боль Донбасса, в течение предыдущих восьми лет подвергавшегося (и, к сожалению, подвергающегося до сих пор) методичному уничтожению.

Но большая часть сограждан продолжала жить как ни в чём не бывало, раздражая "пожиранием хот-догов на заправках" военкоров, изредка выбирающихся из зоны ведения боевых действий в мирную жизнь.

Ситуация начала меняться осенью. Под нажимом "проснувшейся" общественности в нескольких регионах были отменены празднования Дня города, как неуместные в текущей обстановке. Вслед за этим губернаторы нескольких регионов сообщили об отмене или существенном сокращении программы новогодних праздников. Сэкономленные таким образом средства предполагается направить на улучшение материально-технического обеспечения мобилизованных и добровольцев, поддержку их семей и, в некоторых случаях, покрытие дефицита регионального бюджета, пострадавшего от сокращения налоговых поступлений из-за боевых действий на приграничных территориях.

Дед Мороз или генерал Мороз?

Известно, что в суровую для России годину наш добрый и всеми любимый волшебник Дедушка Мороз снимает свою красную шубу, надевает военный мундир, и вот перед нами уже генерал Мороз. Похоже, что время для этого снова пришло. Нынешней зимой перед героическим волшебником стоит сложная задача — помочь нашим бойцам на фронте и не оставить детей в тылу без новогоднего праздника. Впрочем, российской истории такие примеры уже известны.

В Советском Союзе не прекратили праздновать Новый год даже во время Великой Отечественной войны. В тылу организовывали новогодние ёлки для детей, причём "ёлкой" могло оказаться и любое другое дерево, а игрушки, в случае отсутствия настоящих, изготавливали из подручных материалов. Известны даже новогодние украшения из раскрашенной соломы и яичной скорлупы.

На фронте тем более отмечали Новый год, если была хотя бы малейшая возможность. Этот праздник не позволял бойцам забыть о мирной жизни. Широко была распространена практика новогодних посылок из тыла с подарками для красноармейцев.

Сейчас обстановка в стране довольно напряжённая, хотя явно не настолько, как это было во время Великой Отечественной войны. Поэтому реакция Минобороны РФ на региональные инициативы по отмене новогодних гуляний вызвала в обществе непонимание.

"Никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет", — заявил на днях замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, назвав эти инициативы "преждевременными и ненужными".

Мы не будем сейчас вдаваться в дискуссию, почему тогда гражданские волонтёры неустанно собирают для фронта буквально от аптечек до беспилотников, если, по словам представителя военного ведомства, "у наших бойцов всё есть".

Но что касается празднования Нового года, то как бы сгоряча не "выплеснуть младенца вместе с водой". Иначе говоря, выключив праздничную иллюминацию, не погасить сам Новый год.

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