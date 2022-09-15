Актриса Мельникова: русского человека всегда спасала вера

Актриса Юлия Мельникова в интервью argumenti. ru рассказала о съёмках в сериале "Раскол", в котором она сыграла главную роль, и поразмышляла на тему православной веры.

Главную героиню картины боярыню Феодосию Морозову отличает преданность, неподкупность. Главными темами произведения являются раскол в Русской православной церкви и реформы патриарха Никона. По словам актрисы, она испытывала страх перед исполнением сложной и драматической роли, однако когда её кандидатуру утвердили, была счастлива.

Мельникова ответила на вопрос о происходящем в настоящее время расколе в православной церкви. По её мнению, в этой проблеме есть политический аспект. Она выразила надежду, что русского человека, как и во все времена, спасёт вера.

"Русский человек всегда спасался своей верой! Спасался и выжил. А сегодня, увы, многие люди запутались: во что верить и верить ли вообще? Мне кажется, то, что сегодня происходит "нацелено" на то, чтобы ослабить веру и сбить людей с толку", — констатировала актриса.