СССР больше нет, России пора вернуться к лозунгу "Православие — самодержавие — народность"

Как говорил пастор в одном фильме: "Одни верят, что бог есть, другие — что его нет. Ни то, ни другое недоказуемо". Есть ещё и атеисты, которые вообще ни в кого не верят. Тем не менее, история показывает, что все государства строились под знаменем "градообразующих" религий.

Уже тысячу лет назад Китай и Индия приняли буддизм, страны Азии и Востока — ислам, Европа приняла христианство католического толка. Строительство и развитие Московского княжества шло ведомое православием. Что закономерно. Ведь московский князь стал, по сути, правопреемником Киевской Руси, которая приняла крещение из рук византийских императоров в 988 году.

Опускаем период Российской империи, где армия шла в бой "За веру, царя и Отечество!", освящаемая полковыми батюшками. До революции в любом полку можно было услышать команду: "На молитву, шапки долой!"

В годы СССР религия переживала разные этапы. И всё же люди в церкви ходили, многие солдаты в годы войны носили на шее крестики и облатки, а ребятишек также крестили в церквах, как и раньше. Просто не в таком количестве.

Как говорил великий Райкин: "Эпоха была жуткая, и погода была мерзопакостной". И всё же меня крестили сразу же в петровской церкви "Петра и Павла" в Лефортово в начале 1960-х, как я только начал орать. Никаких проблем. Забавно, что оставляя меня с бабой Дуней в коммуналке, родители с удивлением видели, как я бью вместе с ней земные поклоны перед иконами. Хоть здесь вспомню эту русскую чужую бабушку-соседку: муж погиб в Первую мировую, рядом книги на церковно-славянском и фотографии главнокомандующего русской армии — царя Николая II.

Но хватит лирики. Кстати, в 1970-е годы в тогдашней главной церкви российского православия — Елоховской — на Пасху можно было увидеть и партийных бонз. Пошла "мода" на старину и православие. Один сбор икон по весям и деревням в своё время принял в советской России какое-то паломничество. Правда, нередко с криминальным душком.

Сегодня и Российская империя, и Советский Союз канули в лету. Зато появилась Российская Федерация, которая, на мой взгляд, сдала православные традиции тому же СССР. Это не только дичайшее падение нравственности, морали, неуёмное желание населения сделать близкому больно, но и какое-то более циничное отношение к религии, даже если вы и обвешаетесь крестиками и иконками в том же автомобиле.

Женившись на наследнице константинопольского престола Зое, царь Иван III объявил себя "Третьим Римом — четвёртому не бывать!" Сегодня пора говорить о том, что мы — Россия, и нам Рим не нужен. Хорошие были слова в солдатской песне: "Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех".

Центральная Россия — это православная Россия

Думаю, всё же истоки такого "неверия" надо искать в нынешней православной церкви, а вернее у тех, кто ей руководит. РПЦ отошла от наших реалий, хотя и имеет все рычаги давления на ту же власть. А это не только теле-радиоканалы, но главное — церкви, где собираются верующие, сочувствующие. Это монастыри, где есть послушники, куда немало даже молодых людей ещё лет 15 назад приходили просто поработать и помочь монахам.

Полагаю, что в нынешних условиях необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", где статья 5 закона гласит, что "Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом".

В частности, речь идёт о том, что центральная Россия должна быть клерикальным образованием в нынешней Российской Федерации. Что, в общем-то, исторически традиционно. Ведь история последних 500 лет показывает, что это абсолютно не мешало жить у нас лучшим представителям других религий. Вспомните сподвижника Петра I Лефорта из "Немецкой слободы", героев 1812 года с немецкими и шотландскими фамилиями, учёных и людей искусства с мусульманскими корнями, обосновавшихся в Москве в советское время.

Но, но, но… Конечно, нынешним иерархам РПЦ проще сидеть на госбюджете и помалкивать, когда надо кричать во всё горло. Моральное и нравственное падение русской национальности сегодня просто чудовищно. Дальше больше.

К сожалению, сегодня никто из РПЦ не занимается тем же миссионерством (ещё недавно кто только не ходил по квартирам, цитируя разные абзацы Библии и комментируя их в пользу своей религии или секты, но только не в пользу православия и России). Весьма актуально это сегодня и на фоне исламизации той же столицы Российской Федерации — Москвы.

Конечно, слова-слова, но должна быть и помощь тем же старикам или русским, жизнь которых сейчас "благостной" не назовёшь. Тряпки можно отыскать пока и в помойках. Нужны продукты, а судя по тому, что ещё недавно было немало волонтеров кормивших бомжей, найдутся люди, дайте помощь.

Так как наша власть отказалась от социальных завоеваний СССР, давайте вернёмся к старому проверенному лозунгу "Православие — самодержавие — народность". С царями у нас сегодня сложно — оставим в стороне "самодержавие".

Хоть и говорят нынешние российские либералы о том, что клерикализм — это плохо, не согласимся. Польша, Италия, Испания, Южная Америка — глубокий клерикализм, вкупе, особенно в Польше, окрашенный в национализм.

Но, конечно, в этом случае и наши иерархи должны стать другими, не стяжателями, а пастырями. Как святой Сергий Радонежский, благославивший князя Дмитрия перед битвой на поле Куликовом.

В прошлом году Русская Православная Церковь отметила 455-летие со дня восшествия на митрополичью кафедру святого митрополита Филиппа. В 1566 году он стал во главе Церкви, около двух лет управлял ею, выступил против опричнины. Сначала увещевал государя тайно, а затем публично отказал ему в благословении. Был подвергнут суду, низвергнут с митрополичьего сана, оказался простым монахом. Как результат — убит Малютой Скуратовым в 1569 году.

Митрополит Филипп не хотел распространения злобы в христианском обществе. Он хотел сохранения любви. И главная фраза, которая наилучшим образом характеризует митрополита Филиппа, прочитывается в одном из его посланий "Бога ради живите любовно".

И именно за эту любовь он, как великий пастырь, "как один из главнейших светочей нашего иночества" положил свою жизнь. "Пастырь положил жизнь за словесных овец своих", как говорили в то время.

Кстати, Романовы оценили подвиг митрополита: в 1652 году его мощи были перенесены в Москву, и ныне они лежат в Успенском соборе Московского Кремля.