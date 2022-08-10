Шахназаров о шансах Галкина вернуться на родину: равны нулю

Журналист Михаил Шахназаров оценил шансы юмориста Максима Галкина на возвращение в Россию.

По мнению блогера, перспектив на возвращение у мужа Аллы Пугачёвой нет абсолютно никаких. Если даже Галкин попытается это сделать, то у всех возникнет к нему слишком много вопросов.

"Обрисую перспективы возвращения Галкина. Они равны нулю. Если Галкин вернется в Россию, то будут уже вопросы к власти", — сказал Шахназаров в программе "Полный абзац".

Журналист подчеркнул, что Галкин как артист "умер" для россиян после того, как начал активно шутить над ними и своей родиной в своих зарубежных концертах.

Тем не менее супруга Галкина Алла Пугачёва собирается приехать в Россию в конце августа — об этом говорила и она сама, а также знакомые и коллеги артистки.