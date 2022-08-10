Журналист Михаил Шахназаров оценил шансы юмориста Максима Галкина на возвращение в Россию.
По мнению блогера, перспектив на возвращение у мужа Аллы Пугачёвой нет абсолютно никаких. Если даже Галкин попытается это сделать, то у всех возникнет к нему слишком много вопросов.
"Обрисую перспективы возвращения Галкина. Они равны нулю. Если Галкин вернется в Россию, то будут уже вопросы к власти", — сказал Шахназаров в программе "Полный абзац".
Журналист подчеркнул, что Галкин как артист "умер" для россиян после того, как начал активно шутить над ними и своей родиной в своих зарубежных концертах.
Тем не менее супруга Галкина Алла Пугачёва собирается приехать в Россию в конце августа — об этом говорила и она сама, а также знакомые и коллеги артистки.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.