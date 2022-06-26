Журналист Сидорчук хочет поставить фингал Галкину

26 июня СМИ растиражировали слух, что юмористу Максиму Галкину запустили в глаз яблоком прямо во время его выступления в Израиле, после шутки о России и россиянах.

Писали, что инцидент произошёл, когда Галкин "предсказал", что после того, как из РФ ушёл "Макдоналдс", жителям России вместо полюбившихся бургеров будут давать через решётку перловку. После этого Галкин "прошёлся" по российскому образованию, отметив, что в роли педагогов теперь выступают исключительно инфоцыгане Собчак, Блиновская и Лермонтова, которые берут у своих слушателей нескромные суммы, равные стоимости семестра обучения в Гарварде.

После этого один из зрителей бросил шоумену яблоком в глаз. Сам Галкин запутал пользователей: сначала он разместил в своих соцсетях фото с опухшим "синим" глазом, а потом сам себя опроверг.

"Жую яблоко. Дети долго искали мой фингал из новостей, теперь смеются", — написал артист, выложив в качестве подтверждения снимок уже без синяка.

Пост Галкина не оставил без внимания журналист Андрей Сидорчук. Он попросил юмориста не радоваться раньше времени, потому что шутка про фингал вполне может стать болезненной реальностью.

"Макс Галкин радостно сообщил, что-то, что ему дали в глаз — это фейк. Ну, ок, Макс, подожди чуток", — пригрозил Сидорчик.