Хореограф Татьяна Денисова подверглась критики со стороны своего коллеги Кота

Украинский хореограф, судья украинского телепроекта "Танцуют все!", наставник и хореограф российского шоу-проекта "Танцы" Татьяна Денисова подверглась критике со стороны своего коллеги.

Большинство украинских знаменитостей начали искать врагов среди своих коллег. Украинский танцор и хореограф Евгений Кот решил высказаться в адрес Денисовой. Кот заявил, что не понимает молчание Денисовой, которая ранее работала на Украине. Под горячую руку попали танцоры Василий Козырь и Виталий Савченко.

"Мы забудем о них. Нужно просто запретить им приезжать в Украину, просто чёткий запрет", — предложил Кот.

Сама Денисова предпочитает не комментировать эмоциональные всплески своего коллеги.