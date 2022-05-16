Украинский хореограф, судья украинского телепроекта "Танцуют все!", наставник и хореограф российского шоу-проекта "Танцы" Татьяна Денисова подверглась критике со стороны своего коллеги.
Большинство украинских знаменитостей начали искать врагов среди своих коллег. Украинский танцор и хореограф Евгений Кот решил высказаться в адрес Денисовой. Кот заявил, что не понимает молчание Денисовой, которая ранее работала на Украине. Под горячую руку попали танцоры Василий Козырь и Виталий Савченко.
"Мы забудем о них. Нужно просто запретить им приезжать в Украину, просто чёткий запрет", — предложил Кот.
Сама Денисова предпочитает не комментировать эмоциональные всплески своего коллеги.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".