Актёр Шагин высказался о сбежавших из России знаменитостях: иудово племя

Российский актёр и поэт Антон Шагин объяснил, почему поддерживает спецоперацию на Украине, а также выразил своё отношение к артистам, уехавшим из страны после начала СВО.

По его мнению, война идёт давно, не восемь лет, а с развала СССР. И она постепенно приближалась к России. Но сейчас война, которая идёт за будущее страны и наших детей, заканчивается, заметил актёр.

Он добавил, что поддерживает российскую армию, президента и всех, кто искренне переживает за спецоперацию.

Шагин также заявил, что считает музыканта Андрея Макаревича несчастным человеком, который давно "попутал берега". Артистов и знаменитостей, которые уехали из России после начала спецоперации, поэт назвал "иудовым племенем", людьми с изначально предательским сердцем.

Поэт отметил, что его даже радует то, как проявили себя люди в сложной ситуации, поскольку маски оказались окончательно сброшены.

Ранее телеведущий Борис Корчевников объяснил, почему больше никогда не поедет в Германию и Турцию на отдых.