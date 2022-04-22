Галкин: "Я готов выступать перед любимым российским зрителем"

Шоумен Максим Галкин признался, что в Израиль он уехал не от хорошей жизни, а потому, что неожиданно лишился заработка в России.

По словам юмориста, в Израиле ему выступать не впервой, и сейчас он готовится к 13-му туру по израильским городам за свою карьеру.

"Я всегда признавался в любви к замечательному израильскому зрителю. 13-й тур за 20 с лишним лет. Я обожаю Израиль, здесь лечились мои родители от онкологии, израильские врачи им продлили жизнь. Это моя родная земля. Так же, как и Россия", — сообщил Галкин.

По признанию юмориста, рекламу с его участием запретили на российском телевидении, и с ним расторгли все рекламные контракты. Концерты Галкина в России отменили, кое-кто из зрителей сам сдавал уже купленные на его выступления билеты.

Муж Аллы Пугачёвой подчеркнул, что по-прежнему любит российских зрителей и будет рад для них выступать, а в Израиле он находится на отдыхе.

"Сложно меня упрекнуть в предательстве. Я до сих пор готов выступать перед любимым российским зрителем", — добавил Галкин.

До этого юморист сообщил, что принял решение перечислить часть вырученных от своих израильских концертов средств для помощи беженцам из Украины.