Российский певец Филипп Киркоров пожалел о выбранном для своей дочери имени. Он заявил, что сильно поторопился, назвав девочку Аллой-Викторией.
Киркоров неоднократно признавался в том, что назвал дочку в честь двух любимых женщин — бывшей супруги Аллы Пугачёвой и мамы Виктории.
Однако в эфире передачи "Маска" на телеканале НТВ, беседуя с Региной Тодоренко, певец узнал, что её бабушку зовут Валенсия. Популярного исполнителя впечатлило это необычное имя.
"Если бы я знал раньше, я бы дочку так назвал. Представляешь, как красиво — Валенсия Филипповна!" — сказал Киркоров.
Он подчеркнул: сочетание имени и отчества девочки звучало бы ещё красивее и привлекало бы больше внимания аудитории к ней.
У Киркорова также есть сын Мартин. Оба ребёнка родились благодаря суррогатной матери.
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