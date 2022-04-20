Киркоров: имя Валенсия звучало бы красивее, чем Алла-Виктория

Российский певец Филипп Киркоров пожалел о выбранном для своей дочери имени. Он заявил, что сильно поторопился, назвав девочку Аллой-Викторией.

Филипп Киркоров

Киркоров неоднократно признавался в том, что назвал дочку в честь двух любимых женщин — бывшей супруги Аллы Пугачёвой и мамы Виктории.

Однако в эфире передачи "Маска" на телеканале НТВ, беседуя с Региной Тодоренко, певец узнал, что её бабушку зовут Валенсия. Популярного исполнителя впечатлило это необычное имя.

"Если бы я знал раньше, я бы дочку так назвал. Представляешь, как красиво — Валенсия Филипповна!" — сказал Киркоров.

Он подчеркнул: сочетание имени и отчества девочки звучало бы ещё красивее и привлекало бы больше внимания аудитории к ней.

У Киркорова также есть сын Мартин. Оба ребёнка родились благодаря суррогатной матери.